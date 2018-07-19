مارسيل خليفة: انتظرت حقيبتي لساعتين في مطار قرطاج! -(فيديو)

تونس -” القدس العربي”-من حسن سلمان:

أثار الفنان اللبناني مارسيل خليفة جدلا كبيرا في تونس بعدما اشتكى من الاستقبال “غير اللائق” له من قبل السلطات التونسية، مشيرا إلى أنه انتظر حقيبته في مطار قرطاج لحوالي ساعتين، فيما تعهد وزير الثقافة التونسي بعدم تكرار ذلك مستقبلا.

وخلال ندوة صحافية عقدها في تونس، قال مارسيل خليفة “انتظرت حقيبتي لساعتين ولم أرَ أحد يهتم بي، كما لم يقم أي مسؤول بتخليص الأوراق، كما لم يتم استقبالي في القاعة الشرفية. لم يكن هناك أي اهتمام. وعندما قررت أن آتي إلى تونس تحدثت مع زميلي وزير الثقافة فقال لي: إن الوضع الاقتصادي في تونس صعب كيف يمكن أن تساعدنا. فقلت له: سآتي الآن. وهو يعرف ماذا أفعل هنا وكم قيمة العقود التي أبرمتها في تونس″.

وعلّق وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين على ما قاله خليفة بقوله “مارسيل خليفة كان بيننا منذ ثلاثة أشهر وسُعدت باستقباله في القاعة الشرفية. وما حدث في المطار هو من من المآخذ التي تحمّل على المؤسسة (مهرجان قرطاج) وليس وزارة الثقافة، وحضوري اليوم هو رد اعتبار لمارسيل، وهذا لن يتكرر والإقامة ستكون على حسابنا”.

وأثار تصريح مارسيل ردود فع متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لجأ بعض النشطاء إلى انتقاد مارسيل خليفة وإدارة مهرجان قرطاج التي قالوا إنها تنفق أموالا طائلة على الفنانين العرب والأجانب، في وقت تعاني فيه البلاد أوضاعا اقتصاديا واجتماعية متردية، فيما دافع آخرون عن الفنان اللبناني، مستغربين “تناسي” البعض مسيرته الكبيرة التي تمتد لحوالي نصف قرن في مجال الأغنية الوطنية والملتزمة فضلا عن مواقفه المؤيدة للقضايا العربية عموما والفلسطينية بشكل خاص.