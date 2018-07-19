الجنرال الأمريكي فوتيل: مهمتنا العسكرية في سوريا لم تتغير بعد قمة ترامب وبوتين

واشنطن: قال الجنرال الأمريكي المشرف على العملية العسكرية في سوريا، الخميس، إنه لم يتلق تعليمات جديدة للتعاون مع الروس منذ قمة الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في فنلندا.

وقال الجنرال جوزيف فوتيل الذي يترأس القيادة المركزية الأمريكية للصحافيين “لم أتلق تعليمات جديدة إثر القمة في هلسنكي”.

ويبدو أن القمة بين ترامب وبوتين شملت مباحثات حول سبل التعاون بين الروس والأمريكيين في سوريا حيث تشن الدولتان حملتين عسكريتين منفصلتين.

وهناك مؤشرات إلى ترتيبات للعمل معا ومع إسرائيل لترسيخ وقف إطلاق النار في جنوب سوريا ما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تراجعت عن مطالبتها بتنحي بشار الأسد حليف موسكو.

وقال ترامب إنه وبوتين تحادثا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “وهناك رغبة في اتخاذ بعض التدابير في سوريا لها علاقة بأمن إسرائيل”.

وقال بوتين “أود أن اؤكد أن روسيا مهتمة بهذا التطور وستتصرف وفقا لذلك” من دون أن يوضح أي من المسؤولين ما ستكون عليه الخطوات المقبلة.

وأشار فوتيل إلى أن أي تعاون مع الجيش الروسي في سوريا سيستلزم موافقة الكونغرس أو تنازلا خاصا.

وأقر الكونغرس قانونا يحظر التعاون بين الجيشين بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

وقال فوتيل “إن قانون إقرار الدفاع الوطني يمنعنا من التعاون والتنسيق مع القوات الروسية”.

وأضاف أن المهمة الأمريكية في سوريا حاليا واضحة وهي الحاق الهزيمة بتنظيم “الدولة”.

وأورد فوتيل “لن أتكهن حول أمور أخرى نقوم بها خارج القيادة المركزية هنا، لكن بالنسبة إلينا المهمة لم تتغير”.

(أ ف ب)