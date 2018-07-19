حكومة الرزاز تحصل على ثقة البرلمان الأردني

عمان: نالت حكومة رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، ثقة مجلس النواب (البرلمان)، بأغلبية أصوات أعضائه.

ومنح 79 عضواً الثقة لحكومة الرزاز، من عدد الحاضرين الذين بلغوا 123 نائباً (من أصل العدد الكلي للمجلس 130). فيما حجب الثقة 42 نائباً، وامتنع اثنان آخرون عن التصويت، وغاب 6 نواب.

وجاء التصويت على منح الثقة لحكومة الرزاز بعد نحو خمسة أيام من مناقشات النواب للبيان الوزاري الذي طلب رئيس الوزراء الثقة على أساسه في 9 يوليو/ تموز الجاري.

وكتب الرزاز على تويتر تغريدة شكر فيها النواب على ثقتهم.

أشكر مجلس النواب على ثقتهم، أقدر ثقة المواطنين، وأقول: الحمل ثقيل والطريق طويل ويحتاج إلى نفس طويل. وتوقعاتكم عالية وهذه مسؤولية كبيرة. الله يقدرنا ونكون على قدر ثقتكم. — Omar Razzaz (@OmarRazzaz) July 19, 2018

وقبيل التصويت مساء الخميس، قام رئيس الوزراء بالرد على مداخلات النواب، وبيّن أنه سيتم التعامل مع كل الآراء والملاحظات التي تناولوها.

وقال الرزاز “كلي أمل أن نترك أثراً طيباً في نفوس الأردنيين (..) أعلم أنني أمام امتحان صعب سأجتهد أنا والفريق الوزاري على اجتيازه”.

وأضاف مُخاطباً النواب “إن جميع الملاحظات والآراء والأفكار تحظى بكثير من الاهتمام، وجرى توثيقها، وتم الإيعاز لأعضاء الفريق الوزاري للتعامل معها”.

وكلف العاهل الأردني الرزاز بتشكيل حكومته في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قدم سابقه هاني الملقي، استقالته على وقع احتجاجات شعبية.

وتعدّ حكومة الرزاز الجديدة هي الثامنة عشر منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام 1999.‎

(الأناضول)