الرزاز عن “صفقة القرن”: لن نقبل بأي مساومة تلغي حق الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال

عمان: قال رئيس الحكومة الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، إن “كل ما يقال حول صفقة القرن أو الوطن البديل يتبخر أمام الثوابت الأردنية، فالأردن هي الأقرب لفلسطين، ولا قضية تتقدم على القضية الفلسطينية”.

وجاءت تصريحات الرزاز خلال تعليقه على مداخلات النواب الأردنيين قبيل التصويت، مساء الخميس، على منح حكومته الثقة.

وتابع الرزاز “لن نقبل بأي مساومة تلغي حق الفلسطينيين بإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية”.

و”صفقة القرن” هي خطة تعمل عليها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية، بما يمهد لقيام تحالف إقليمي جديد لمواجهة الرافضين للسياسات الأمريكية والإسرائيلية.

ونالت حكومة الرزاز، اليوم، ثقة مجلس النواب (البرلمان)، بأغلبية أصوات أعضائه.

وكلف العاهل الأردني الرزاز بتشكيل حكومته في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، بعد أن قدم سابقه هاني الملقي، استقالته على وقع احتجاجات شعبية.

وتعدّ حكومة الرزاز الجديدة هي الثامنة عشر منذ تولي الملك عبد الله الثاني سلطاته عام 1999.‎