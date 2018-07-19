الأمن الأردني يمنع مواطنا حاول إلقاء نفسه من شرفة مجلس النواب- (فيديو)

عمان: منع الأمن الأردني، اليوم الخميس، مواطناً حاول إلقاء نفسه من شرفة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أثناء التصويت على الثقة بحكومة الرزاز.

وعلا صوت المواطن بالقول “أنا بوجهكم” (أستجير بكم).

وطلب رئيس المجلس عاطف الطراونة، من رجال الأمن أخذه لمكتبه كي يستمع إليه بعد انتهاء الجلسة.

ولكن رئيس الحكومة عمر الرزاز، منع الاقتراب منه، وحضنه وخرج معه من قاعة المجلس.

وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب، بأغلبية أعضائه على منح الثقة لحكومة عمر الرزاز، بعد خمسة أيام من مناقشة بيانه الحكومي.