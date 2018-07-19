البيت الأبيض: الرئيس لن يسمح لموسكو باستجواب مسؤولين أمريكيين

واشنطن: أكدت المتحدثة باسم البيت الابيض ساره ساندرز، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لن يسمح للقضاء الروسي باستجواب مسؤولين أمريكيين.

وقالت ساندرز “انه اقتراح تقدم به الرئيس (فلاديمير) بوتين بكل صدق لكن الرئيس ترامب غير موافق عليه”.

وخلال قمة هلسنكي، الإثنين، اقترح بوتين السماح لواشنطن باستجواب 12 عنصر استخبارات روسيا متهمين في الولايات المتحدة بالتدخل في انتخابات 2016، ولكن “شرط المعاملة بالمثل”.

وطلبت موسكو في المقابل استجواب مسؤولين أمريكيين تشتبه بأنهم مارسوا “انشطة غير قانونية” وخصوصا في قضية المستثمر البريطاني المناهض للكرملين وليم برودر الذي دانه القضاء الروسي غيابيا بالتهرب الضريبي.

ورحب ترامب بفكرة بوتين. لكن عدم إعلان البيت الأبيض رفضه لها وقوله، الأربعاء، إن ترامب يدرس القضية أثارا غضب الطبقة السياسية في واشنطن.

وفي نهاية المطاف، أعربت الرئاسة الأمريكية، الخميس، عن املها بأن يسمح بوتين لـ”الروس الإثني عشر المتهمين بالمجيء إلى الولايات المتحدة لإثبات براءتهم من عدمها”.

واتخذت القضية بعدا أكبر حين أعلن القضاء الروسي، الثلاثاء، أنه يريد استجواب أحد عشر أمريكيا بينهم السفير الأمريكي السابق في موسكو (2012-2014)، مايكل ماكفول، الذي عينه الرئيس السابق باراك اوباما.

وسبق لماكفول أن وجه انتقادات شديدة إلى إدارة ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وحظي بتأييد وزراء الخارجية السابقين جون كيري وهيلاري كلينتون ومادلين اولبرايت، وكذلك عدد من النواب الجمهوريين بينهم السيناتور ماركو روبيو.

(أ ف ب)