“الشيوخ” يصوت على قرار يرفض السماح لموسكو باستجواب مسؤولين أمريكيين

واشنطن : صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يرفض ويحذر الرئيس دونالد ترامب من السماح للحكومة الروسية باستجواب الدبلوماسيين والمسؤولين الأمريكيين.

جاء ذلك في جلسة عامة انعقدت بعد ظهر الخميس (بتوقيت واشنطن).

وجاء هذا القرار غير الملزم، بعد ساعات من نشر البيت الأبيض لبيان يرد فيه على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسماح للمحققين الأمريكيين باستجواب مسؤولين روس، مقابل السماح لموسكو باستجواب مسؤولين أمريكيين.

وصوت لهذا القرار 98 عضوا في مجلس الشيوخ، في حين لم يعارضه أي عضو في المجلس، مقابل غياب عضوين عن جلسة التصويت.

وترأس جلسة التصويت زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر، إلى جانب أعضاء المجلس بوب مينينديز وديك دوربين وبراين شاتز.

وعرفت هذه الجلسة انتقادات واسعة من قبل الجمهوريين والديمقراطيين للتصريحات التي أدلى بها ترامب خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع بوتين في هلسنكي، الإثنين الماضي.

وتراجع ترامب عن تصريحاته التي قال فيها إنه “لا يرى سببا يجعل روسيا تتدخل في الانتخابات الأمريكية”.

وجرّت هذه التصريحات على ترامب انتقادات واسعة في الأوساط السياسية الأمريكية، قبل أن يخرج الثلاثاء ليوضح أنه يدعم خلاصات وكالات الاستخبارات الأمريكية التي توصلت إلى أن روسيا تدخلت في الانتخابات.

وتوصلت عدة تقارير استخباراتية أمريكية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى “تورط روسيا بالتدخل بالانتخابات الأمريكية”، فيما ظل ترامب يستبعد هذا التدخل طوال الأشهر الماضية.

كما يتهم الكونغرس موسكو بالتدخل في الانتخابات التي فاز بها ترامب، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، والتأثير على نتيجتها، فيما ترفض روسيا هذه الاتهامات. (الأناضول).