برشلونة يُخطط لخطف بديل رونالدو في ريال مدريد!

لندن-”القدس العربي” :

أكدت تقارير إسبانية، أن إدارة برشلونة تسعى بكل قوة لخطف أبرز المُرشحين لخلافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، وذلك بالتزامن مع الأنباء التي تُفيد بوصول اللاعب إلى الأراضي الإسبانية، لقضاء عطلته الصيفية على شواطئ إيبيزا بعد حملته المميزة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018.

صحيفة “سبورت” الكاتلونية الهوى، علمت من مصادرها الخاصة أن المدرب ارنستو فالفيردي أعطى الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو الضوء الأخضر، للدخول في مفاوضات مع والد جناح تشيلسي إدين هازارد، لإقناعه بتغيير وجهة نجله من “سانتياغو بيرنابيو” إلى “كامب نو” قبل فوات الأوان.

وأشارت الصحيفة إلى أن بطل الثنائية المحلية (الليغا وكأس ملك إسبانيا)، لن يكتفي بالضغط على قائد المنتخب البلجيكي وحسب، بل سيُحاول إغراء نظيره في “ستامفورد بريدج” رجل الأعمال الروسي رومان آبراموفيتش، باقتراح صفقة تبادلية من الوزن الثقيل، بموجبها يرتدي هازارد الكبير قميص البلوز غرانا، مقابل السماح للشاب الفرنسي عثمان ديمبلي بالذهاب إلى بلوز غرب لندن

ورغم إقرار المصدر الكاتلوني بأفضلية الميرينغي لحسم الصفقة، نظرًا لارتباط مستقبل صاحب الـ27 عامًا بسلطان أوروبا على مدار أكثر من عامين، إلا أنه لم يستبعد تكرار سيناريو الساحر البرازيلي نيمار جونيور، عندما كان قاب قوسين أو أدنى من التوقيع للريال، وفجأة تّحول للبرسا عام 2013.

أما على أرض الواقع، فيرفض المدرب الجديد ماوريتسيو ساري، الذي تسلم الراية من مواطنه أنطونيو كونتي مؤخرًا، فكرة رحيل نجم الفريق الأول، وأوضح ذلك في مؤتمر تقديمه للصحفيين، بتأكيد تمسكه بأهم نجوم الفريق، على رأسهم الثنائي البلجيكي تيبو كورتوا وإدين هازارد.