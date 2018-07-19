﻿مباراة خيرية بين أساطير أرسنال وريال مدريد

لندن – الأناضول: أعلن أرسنال الإنكليزي، إقامة مباراة خيرية تجمع أساطير النادي مع نظرائهم من ريال مدريد في 8 سبتمبر/أيلول المقبل على ملعب الإمارات بالعاصمة الإنكليزية لندن». وكان الفريقان التقيا خيريا خلال يونيو/حزيران الماضي على ملعب «سانتياغو بيرنابيو» بالعاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت بفوز أساطير الملكي 2/1. وسيشارك في تشكيلة أساطير أرسنال التشيكي توماس روزيسكي والفرنسي روبير بيريز والبرازيلي جيلبرتو سيلفا وسول كامبل. فيما سيكون بين أساطير الريال، البرازيلي روبرتو كارلوس والهداف التاريخي راؤول غونزاليز. ويتوقع أرسنال أن يجمع في هذه المباراة مبلغ 700 ألف يورو، وكانت المباراة الخيرية التي جمعت أساطيره مع ميلان في 2016 جمعت قرابة المليون يورو ساهمت في بناء عدد كبير من الملاعب للشباب.

ليفسكي صوفيا يُقيل مدربه الإيطالي روسي

صوفيا – رويترز: أعلن ليفسكي صوفيا بطل الدوري البلغاري 26 مرة إقالة مدربه الإيطالي ديليو روسي عقب الخروج المبكر من تصفيات الدوري الأوروبي. وودع ليفسكي تصفيات الدوري الأوروبي من الدور الأول بفارق الأهداف خارج الأرض أمام فادوز من ليختنشتاين حيث تعادل الفريقان 3-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ليخرج الفريق البلغاري من المنافسة. وألقت جماهير ليفسكي الغاضبة بالمقاعد وحاولت اقتحام الملعب في الوقت المحتسب بدل الضائع خلال الانتصار 3-2 على استاد «جورجي اسباروف». وحل روسي، الذي قاد لاتسيو إلى المركز الثالث في الدوري الإيطالي عام 2007، بديلا لنيكولاي ميتوف العام الماضي وقاد ليفسكي للمركز الثالث في الدوري المحلي. ودرب المدرب البالغ 58 عاما فيورنتينا وبولونيا وباليرمو وجنوى أيضا.

أودينيزي يتعاقد مع الفنزويلي ماتشيز

روما – د ب أ: تعاقد أودينيزي الإيطالي مع لاعب منتخب فنزويلا داروين ماتشيز، من غرناطة الإسباني. ووقع ماتشيز (25 عاما) عقدا لأربع سنوات، بعدما ظهر بشكل جيد خلال فترة تجريبية قضاها مع الفريق. وقال دانيلي برادي، المدير الرياضي: «رأينا ماتشيز خلال التدريبات وكان على رادار أودينيزي لفترة. يمكنه أن يراوغ، لديه سرعة، ورؤية للمرمى وعزيمة، وهو المزيج الجيد لفلسفتنا الجديدة التي نريد أن ندفع بها». وسجل ماتشيز الموسم الماضي 14 هدفا، وصنع ستة اهداف في 32 مباراة خاضها في الدرجة الثانية مع غرناطة.

المغربي مختار ينتقل إلى غوجو التركي

أنقرة – الأناضول: أعلن نادي أنقرة غوجو التركي، التعاقد مع المغربي يونس مختار لتدعيم الفريق الصاعد حديثا للدوري التركي الممتاز، بدون الافصاح عن القيمة المالية للصفقة. وقال اللاعب: «تلقيت الكثير من العروض من أندية تركية وأخرى في أوروبا، ولكن فضلت التواجد هنا بسبب السمعة الكبيرة للجماهير، وأتمنى أن ألعب أمام هذه الجماهير في أقرب وقت». مختار (26 عاما)، خاض تجربة احترافية كبيرة في الدوري الهولندي مع 3 أندية هي زفوله وتفينتي وآيندهوفن، كما لعب للنصر السعودي.

«الشباب» السعودي يستغني عن 4 لاعبين

الرياض – د ب أ: أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي عن رحيل أربعة لاعبيه، وهم الرباعي عبدالله المقباس وخالد الشمري وخالد القحطاني وفيصل أنور، استعدادا للموسم الجديد. وقدمت إدارة النادي برئاسة أحمد العقيل شكرها للاعبين على ما قدموه من أداء متميز خلال تمثيلهم للفريق. وقال النادي في بيان عبر «تويتر»: «وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله المقباس، كما أعلنت استغنائها عن ماجد الشمري وخالد القحطاني، وفيصل أنور. بدورها قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها للاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية التي قضوها مع الشباب».

قسنطينة يبدأ الدفاع عن لقبه في الدوري الجزائري أمام نصر حسين داي

الجزائر – د ب أ: كشفت رابطة دوري المحترفين الجزائري عن جدول مباريات دوري الدرجتين الأولى والثانية لموسم 2018/2019 .ويلتقي شباب قسنطينة حامل لقب دوري الدرجة الأولى في الجولة الافتتاحية ضيفه نصر حسين داي صاحب المركز الثالث، فيما يحل شبيبة الساورة الوصيف ضيفا على شبيبة القبائل الذي يرغب في استعادة أمجاده بعد مواسم من الاخفاقات. أما اتحاد بلعباس حامل لقب بطولة كأس الجزائر فتنتظره مهمة صعبة أمام وفاق سطيف المتألق أخيرا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا. ويلتقي مولودية الجزائر جاره أتلتيك بارادو. وفي باقي مباريات المرحلة الأولى من المسابقة، يلعب اتحاد الجزائر مع ضيفه دفاع تاجنانت ومولودية بجاية العائد لدوري الأضواء مضيفه أولمبي المدية وأهلي برج بوعريريج العائد لدوري الأضواء مضيفه مولودية وهران وجمعية عين مليلة العائد أيضا لدوري المحترفين مضيفه شباب بلوزداد على الترتيب. وتنطلق فعاليات الموسم الجديد لدوري المحترفين في العاشر من آب/أغسطس المقبل.