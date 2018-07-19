﻿تشلسي يعين زولا مساعدا لساري

لندن – د ب أ: كشف نادي تشلسي الإنكليزي عن تعيين مهاجمه الإيطالي السابق جانفرانكو زولا مساعدا للمدرب ماوريسيو ساري الذي تولى تدريب الفريق مؤخرا.

وأوضح زولا أحد أبرز نجوم الفريق على مدار تاريخه، والذي توج مع تشلسي كلاعب في الفترة من 1996 إلى 2003 بأربع بطولات، أنه لا يطيق الانتظار لبدء عمله مع الفريق.

وقال: «إنه شيء مدهش لي. أشعر بالسعادة للتواجد هنا… سيكون أمرا رائعا أن أحقق النجاح مع ماوريسيو ولصالح هذا النادي. سأبذل قصارى جهدي مثلما فعلت في الماضي كلاعب».

وأضاف: «أتطلع بشكل هائل لهذا التحدي بشكل عام. أتمنى بدء العمل بأسرع وقت ممكن. جميعنا يتشوق لهذه المغامرة الجديدة». وسبق لزولا تدريب وستهام وواتفورد وكالياري وبرمنغهام.