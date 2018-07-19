﻿الدوري الاسباني : ريال مدريد يتمسك بضم نيمار… وسان جيرمان يرفض التفريط في مبابي

مدريد – د ب أ: ما زال الأمل يراود ريال مدريد في إيجاد الخليفة المناسب للاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل قبل أيام إلى يوفنتوس.

وذكرت تقارير أن الريال لا يزال يأمل في ضم البرازيلي نيمار (26 عاما) لسد الفراغ الذي تركه رحيل رونالدو عن الفريق.

وأوضحت إذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان ستترك تحديد مصير نيمار بيد المدرب الجديد توماس توشيل. كما أشارت وسائل الإعلام إلى أن الريال يحلم أيضا بضم الفرنسي الشاب كيليان مبابي (19 عاما) زميل نيمار في سان جيرمان، لكن الملاك القطريين للنادي الفرنسي وكذلك توشيل يرفضون تماما فكرة التفريط في مبابي الذي كان أحد أبرز نجوم المنتخب الفرنسي المتوج حديثا بكأس العالم.

وأكدت «أوندا سيرو» أن توشيل (44 عاما) المدرب السابق لماينز وبوروسيا دورتموند لا يمانع في رحيل نيمار ولكنه يضع الشروط لهذا، وفي مقدمتها تدعيم الهجوم بلاعب بديل.

ومن الأسماء المطروحة لتعويض رحيل نيمار، يبرز المهاجم الأرجنتين باولو ديبالا (24 عاما) نجم يوفنتوس والذي يرغب بايرن ميونيخ أيضا في التعاقد معه. وكانت تقارير ذكرت أن يوفنتوس باع بعض اللاعبين لتوفير المال اللازم لضم رونالدو (33 عاما) من الريال.