﻿فورمولاـ 1: هاميلتون يستمر مع مرسيدس حتى 2020

هوكنهايم (المانيا) – رويترز: وضع لويس هاميلتون بطل العالم لسباقات فورمولا-1 أربع مرات، حدا لعدة أشهر من التكهنات بشأن مستقبله بعدما وقع عقدا جديدا لمدة عامين ليستمر مع مرسيدس حتى نهاية عام 2020.

وكان عقد السائق البريطاني البالغ 33 عاما، ينتهي في نهاية الموسم الحالي وكانت المفاوضات جارية بين الطرفين منذ العام الماضي. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية، لكن وسائل اعلام بريطانية رجحت أن قيمة العقد الجديد قد تصل إلى 40 مليون جنيه استرليني في العام الواحد. ومن المرجح أن يحسم اعلان أمس قرارات سائقين آخرين، ومن المنتظر أن يبقى دانييل ريكاردو مع رد بول بعدما كان في انتظار تأكيد عقد هاميلتون. كما ينتهي عقد فالتيري بوتاس زميل هاميلتون الحالي بنهاية هذا العام، ولم تتم الإشارة للسائق الفنلندي في بيان مرسيدس أمس. وقال هاميلتون قبل سباق جائزة المانيا الكبرى يوم الأحد: «هذا العقد الجديد كان أمرا شكليا منذ جلست أنا و(رئيس فريق مرسيدس) توتو (فولف) معا في الشتاء، لذا من الجيد أن أوقع الآن حتى نعود للعمل المعتاد». وأضاف: «أنا جزء من أسرة مرسيدس منذ 20 عاما ولم أكن سعيدا في فريق مثلما أنا سعيد الآن. أنا على ثقة بأن مرسيدس هو المكان المناسب لي في السنوات المقبلة». وبينما كان من المتوقع أن يبقى هاميلتون مع الفريق الفائز ببطولتي الصانعين والسائقين في الأعوام الأربعة الماضية، فإن بعض الشكوك ثارت حول التزام السائق البريطاني بالاستمرار في فورمولا-1. وفاجأ زميله السابق نيكو روزبرغ الفريق في 2016 عندما فاز باللقب ثم أعلن اعتزاله بعد أيام قليلة. ويستمتع هاميلتون، الذي أحرز لقبه الأول مع مكلارين، بحياة المشاهير ولديه اهتمامات عديدة، خاصة في الموسيقى والموضة، خارج فورمولا-1 وكانت هناك تساؤلات حول المدة التي سيستمر فيها في خوض السباقات. وقال السائق البريطاني، الفائز في 65 سباقا والذي انطلق من المقدمة 76 مرة في 218 سباقا، وهو رقم قياسي، إنه لا يزال تواقا للنجاح على حلبة السباق. وتابع: «شغف التنافس موجود لدى كل فرد في هذه المجموعة، نتطلع دائما إلى التطور ونبذل جهدا كبيرا لنضمن أن نكون على القمة. لا أستطيع الانتظار لمعرفة ما الذي يمكن أن نحققه معا في العامين ونصف العام المقبلين». ويتأخر هاميلتون حاليا بفارق ثماني نقاط خلف سيباستيان فيتل سائق فيراري، الفائز ببطولة العالم أربع مرات أيضا، مع وصول الموسم لنقطة المنتصف. وأقر فولف بوجود العديد من التكهنات خلال الأشهر الماضية وأبدى سعادته بوضع حد لها. وقال المسؤول النمساوي: «من الجيد وضع حد لكل هذه التكهنات واعلان تمديد العقد. وقعنا الوثائق النهائية هذا الأسبوع ولم أشأ أن ينتظر الناس أكثر من ذلك».