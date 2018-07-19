ليفربول يواصل مغامراته الصيفية بضم أغلى حارس في العالم -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

بعد ساعات من الانتظار .. أعلن أخيرًا ليفربول عبر موقعه الرسمي، توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي نادي روما، بموجبه انتقل الحارس البرازيلي اليسون إلى عملاق البريميرليغ بعقد طويل الأمد، لكن دون الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.

وعكس ما حدث في مفاوضات كلا الناديين في صفقة الفرعون محمد صلاح، التي تمت في وقت قياسي ومقابل رسوم قُدرت بنحو 35 مليون جنيه إسترليني شاملة الضرائب، فالأمور كانت مُعقدة في هذه الصفقة، نظرًا لاختلاف الطرفين حول رسوم التحويل.

وبحسب ما هو مُنتشر في أغلب الصحف ووكالات الأنباء في إيطاليا وإنكلترا، فإن عملية انتقال الدولي البرازيلي إلى “أنفيلد روود”، كلفت خزينة الإدارة الأمريكية المستحوذة على النادي قرابة الـ73 مليون يورو، ليُصبح أغلى حارس مرمى في التاريخ.

وتأكيدًا على إتمام الصفقة بشكل رسمي، نشر حساب ليفربول على تويتر مقطع فيديو قصير، ظهر خلاله اليسون بقميصه الجديد، ليُسدل الستار على رابع صفقات الريدز الصيفية هذا الصيف، بعد مواطنه فابينهو والثنائي نابي كيتا وشيردان شاكيري.