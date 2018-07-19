﻿في أحضان جبل أغري التركي: لوحات مائية خلابة تشد الغواصين لاستكشاف الحياة في الأعماق

إغدير – الأناضول: تشكل أهوار جبل أغري، شرقي تركيا، الغنية بالنباتات والحيوانات المائية المتنوعة، لوحات فنية طبيعية، تسحر من يشاهدها ويغوص في أعماقها.

وتقع الأهوار في محمية «جبل أغري» الذي يوصف بأنه «سقف تركيا»، نظرا لارتفاعه، بولاية إغدير.

وتعد مياه أهوار «قره صو» و«بولاق باشي» مصدر حياة في المنطقة. وتعيش في مياه الأهوار، التي يقصدها الغواصون، لا سيما الهواة، العديد من الحيوانات والأسماك والنباتات ذات الجمال الأخّاذ، التي يحرص الزوار والغواصون على توثيقها بعدسات كاميراتهم.

وتتجمع المياه في المنطقة نتيجة ذوبان الثلوج في قمة جبل أغري، وتشبه حوضا طبيعيا للأسماك والزواحف والقوارض والرخويات. وتزداد شهرة المنطقة بشكل متسارع، في ظل إقبال الغواصين وعشاق استكشاف الحياة في أعماق المياه، على زيارتها والتقاط صور ومشاهد توثق جمال الطبيعة في هذه الرقعة من تركيا. وفي تصريح للأناضول، قال مدير المحميات الوطنية وحماية الطبيعة في إغدير، متا تورك أوغلو، إن «محمية جبل أغري، تعد من أهم معالم منطقة شرق الأناضول». ولفت أن أهوار «قره صو» و»بولاق باشي» التي ينمو فيها القصب، تعد مستوطنة للعديد من الكائنات الحية. وأشار تورك أوغلو، أن المنطقة أشبه بحوض أسماك طبيعي، حيث تعيش فيها أنواع مختلفة مثل «السمك الأصفر» و»سمك الكارب» (الشبوط)، وسرطان النهر، إضافة إلى قرد الماء، والعديد من الكائنات الحية الأخرى.

وأفاد أن المنطقة تضم الكثير من أنواع الطيور، التي تضفي مزيدا من الجمال للطبيعة الخلابة. ونوه إلى أن الأهوار في المنطقة مناسبة جدا للغوص، لا سيما بالنسبة للهواة ومصوري الأفلام الوثائقية، عن الطبيعة. وأوضح أن عمق المياه في المنطقة، لا يتجاوز الـ6 أمتار، وهي راكدة، مناسبة للغوص، داعيا كافة عشاق استكشاف الحياة تحت الماء إلى زيارة المنطقة، والاستمتاع بجمالها الرائع.

وقال جوشكون أولوز، أحد الذين يمارسون الغوص في مياه المنطقة، إن المحمية يقصدها العديد من الغواصين الهواة. وأشار إلى أنهم يغوصون في الماء بشكل جماعي، كغواصين هواة، ويصورون المناظر الأخّاذة تحت الماء. وأكد أن المياه نظيفة، وتتيح الرؤية بشكل جيد، حيث تضم أنواعا ملفتة للانتباه من الحيوانات والنباتات، كما أن أهم ما يميز الأهوار، وجودها في أحضان جبل أغري، وفق أولوز.

وأضاف: «كثير من الناس ينبهرون بطبيعة المنطقة وخضرتها عندما يمرون من هنا بينما نحن نستكشف الجماليات تحت الماء، وندعو كل من يرغب برؤيتها لزيارة المكان». وتعد محمية جبل «أغري» محطة لطيور مهاجرة، مثل اللقلق، لاسيما في ظل توفر الطعام المناسب لها. وفي مايو/أيار الماضي، رصدت إدارة محمية «جنة الطيور» في إغدير، لأول مرة، طيورا من فصيلة «هازجة قصب البصرة» المهددة بالانقراض.

ومع تسجيل هذا الطائر الذي يتكاثر في العراق ويهاجر إلى إفريقيا في فصل الشتاء، بات النوع رقم 290 في «جنة الطيور» على ضفاف نهر أراس.

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