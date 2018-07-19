﻿مليون مليار طن من الألماس في أعماق الأرض

واشنطن ـ أ ف ب: قال علماء في معهد ماساتشوستس الأمريكي (ام آي تي) إن باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الألماس، ولكن على عمق أبعد بكثير من الأعماق التي تصل إليها أعمال الحفر اليوم.

وحسب أولريش فول، الباحث في قسم علوم الكواكب والغلاف الجوي والأرض في المعهد: «لا يمكن بلوغ هذا الألماس، لكن هناك الكثير منه، أكثر مما كنا نتوقّع».

وتقدّر هذه الكمية بمليون مليار طن، وهي كمية هائلة، لكنها على عمق (145) إلى (240) كيلومترًا.

وباستخدام أجهزة رصد الزلازل لتحليل الموجات الصوتية التي تمرّ عبر طبقات الأرض، توصّل الباحثون إلى وجود هذا الكنز في صخور تمتد بين القشرة الأرضية (الطبقة الخارجية للكوكب) والوشاح (الطبقة الوسيطة بين القشرة والنواة).

بدأ هذا البحث حين فوجئ العلماء بأن الموجات الصوتية تتسارع بشكل كبير في تلك الأعماق من الأرض. وتبيّن أن الموجات لا تنتقل بهذه السرعة إلا في الصخور الألماسية.

ويتشكّل الألماس من الكربون تحت الضغط الكبير ودرجات الحرارة القصوى في باطن الأرض، ولا يخرج إلى سطحها سوى مع البراكين.