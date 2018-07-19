﻿اغتصاب جماعي لسائحة روسية في الهند

نيودلهي ـ أ ف ب: أوقفت الشرطة الهندية ستة رجال، أمس الخميس، بعد تعرض سائحة روسية للتخدير ولاغتصاب جماعي مفترض في بلدة سياحية رائجة في شمال البلد، على ما كشف مسؤولون.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الشابة البالغة من العمر (21) عامًا تعاني من آثار عضّ على الوجه والذراعين وقد عثر عليها عارية وفاقدة للوعي في غرفتها في النزل صبيحة الإثنين.

وقال المحقق مانغايار كراسي إن «ستة رجال أوقفوا على خلفية تخدير الشابة واغتصابها».

وكانت الشابة التي تسافر وحيدة قد وصلت إلى بلدة تيروفانامالاي في ولاية تاميل نادو الخميس الماضي.

ومن بين الموقوفين، مدير النزل ومرشدها السياحي الذي أبلغ الشرطة بأنه وجدها ممددة على الأرض بعد ساعات على ممارسة الجنس معها برضاها، وفق ما كشفت محققة أخرى.

وأفادت هذه الأخيرة بأن الشابة تعالج في المستشفى من تداعيات جرعة زائدة من المخدرات وإصابات طفيفة.

وأعمال العنف الجنسية الطابع ظاهرة مستشرية في الهند، حيث تسجل (110) حالات اغتصاب كلّ يوم، غير أن نشطاء يعتبرون أن الأعداد أكبر بكثير خصوصًا أنه لا يتم الإبلاغ عن جزء كبير منها.

وقد تعرضت سائحات أجنبيات كثيرات لاعتداءات جنسية في الهند في الأشهر الأخيرة.

وحسب أرقام حكومية عممت، الأربعاء، شهدت البلاد (110333) حالة اغتصاب بين عامي 2014 و2016.