﻿الروبوتات تقوم بتسليم البضائع في الصين

بكين ـ أ ف ب: بدأت روبوتات صغيرة مجهزة بالنظام العالمي لتحديد المواقع الجغرافية وكاميرات ورادارات، تسلّم البضائع إلى الزبائن في الصين، من طرود ومشتريات ووجبات غذائية.

تجول هذه الآلات، المكعبة الشكل الصفراء والسوداء التي توازي بحجمها غسالة صغيرة، منذ أيام عدة في حي كافكا السكني في بكين، أمام أعين المارة المدهوشين. وهي تنقل المشروبات والفواكه ورقائق البطاطس من متجر صغير مجاور وتسير على عجلات بسرعة ثلاثة كيلومترات في الساعة. ونقطة ضعفها هي «أنه يتعذر عليها تسليم البضائع مباشرة عند مدخل الشقة، كما الحال مع عمّال التوصيل»، بحسب ما تقول زبونة بعد أن تسلمت كيسًا من الكاجو في هذا الحي الواقع في الضاحية الشرقية للعاصمة الصينية.

وهي تؤكد «لكنها تبقى عملانية. فالروبوت يسلم البضائع بسرعة نسبيًا».

كيف تجري الأمور في الواقع؟ يختار المستهلك عبر تطبيق للهواتف الذكية المنتجات التي يرغب في الحصول عليها، مع تسجيل عنوانه قبل الدفع عبر الإنترنت. فيزوّد العامل في المتجر الروبوت بالبضائع وتصل الطلبية بعد ثلاث أو أربع دقائق عند مدخل المباني الواقعة على بعد مئتي متر تقريبًا.

وجلّ ما يتعيّن على المستلم القيام به هو الضغط على رابط عبر هاتفه لفتح الصندوق وتسلُّم الطلبية.

وفي الصين التي تشكّل أكبر سوق عالمية للتجارة عبر الإنترنت، يتبضّع (52٪) من السكان بواسطة الهاتف الذكي مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مقابل (14٪) في بلدان أخرى، حسب ما أظهرت دراسة صادرة عن مجموعة «بي دبليو سي». ويعزى انتشار هذه الممارسات خصوصًا إلى رواج تقنية الدفع عبر الأجهزة المحمولة الأكثر تطورًا في الصين مما هي في الغرب.