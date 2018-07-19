﻿شركات أمريكية ترغب في استعادة عهد الرحلات الجوية الأسرع من الصوت

فارنبورو (المملكة المتحدة) ـ أ ف ب: تطمح شركة أمريكية ناشئة إلى إحياء عهد الرحلات الجوية الفائقة لسرعة الصوت، بعد خمسين عامًا على ظهور طائرات كونكورد التي عادت وخرجت من الخدمة بعد حادث مروّع مطلع العقد الماضي.

ويقوم على هذا المشروع بلايك شول، وهو موظّف سابق في «أمازون» أسس شركة «بوم سوبرسونيك».

وأعلن عن مشروعه قبل أيام أمام طائرة كونكورد موضوعة في متحف بروكلاندز للطيران جنوب غرب لندن. وتحظى هذه الشركة الناشئة بدعم من جهات عدة، مثل ريتشارد برانسون مؤسس شركة «فيرجين».

وتعمل مؤسسات كبرى في مجال الطيران، من بينها الخطوط الجوية اليابانية «جابان ايرلاينز»، على مشاريع مماثلة.

وتأمل «بوم سوبرسونيك» أن تصبح طائرتها التجريبية «بايبي بوم» جاهزة في العام المقبل، علمًا أن مشاريعها تثير الشكوك أحيانًا.

ويقول شول «قصة طائرات كونكورد هي قصة رحلة بدأت ولم تنته، ونحن نرغب في استئنافها».

تزامن هذا الحدث الذي أقيم في متحف بروكلاندز مع إقامة المعرض الدولي للطيران في فارنبورو المجاورة.

ويقول شول، وهو أمام طائرة كونكورد قديمة أقلعت لأول مرة في عام 1969م: «نحن نستوحي في شركتنا مما أنجز قبل نصف قرن».

ويقول متحدثًا لجمهور من العاملين السابقين في شركة كونكورد: «تقضي خطّتنا بصنع طائرة أسرع ومتاحة لأكبر عدد ممكن».

تأمل «بوم سوبرسونيك» في إنتاج طائراتها النفاثة الجديدة ابتداء من منتصف العقد المقبل، والهدف منها اختصار الوقت في الرحلات الجوية.

والطائرة المقترحة يمكنها أن تطير لمسافة (8) آلاف و(300) كيلومتر، وتصل سرعتها إلى (2335) كيلومترًا في الساعة.

وفي حال نجحت الشركة في مساعيها، ستكون طائراتها هي الأولى المتجاوزة لسرعة الصوت التي تطير منذ عام 2003م.

فقد قررت كونكورد سحب كلّ طائراتها من الخدمة بعد الحادث الذي وقع في عام 2000م حين تحطّمت إحدى هذه الطائرات أثناء إقلاعها من باريس. وأسفر ذلك الحادث عن مقتل (113) شخصًا. لكن بعض المحللين لا يتحمسون كثيًرا لهذه المشاريع.

ويقول ساج أحمد، المحلل في «ستراتيجيك ايرو»: إن «الرحلات التي تتجاوز سرعتها سرعة الصوت ليست محط طلب كبير من المسافرين وشركات الطيران»، إذ إن المسافرين غالبًا ما يفضّلون الرحلات المنخفضة التكلفة.

ولذا لن تكون الطائرات الأسرع من الصوت ذات جاذبية كبيرة، بسبب التكلفة العالية والتلوّث الصوتي والقدرة المحدودة على استيعاب الركاب، حسب ساج أحمد.