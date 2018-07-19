﻿عمرها 4600 عام العثور على أقدم ورشة لصناعة الفخار في مصر

القاهرة ـ أ ف ب: عثرت بعثة أثرية مصرية في أسوان على أقدم ورشة معروفة لصناعة الفخار تعود لعصر الدولة القديمة في الألفية الثالثة قبل الميلاد، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار المصرية أمس الخميس. وجاء في البيان أن البعثة التي تعمل في مشروع تخفيض المياه الجوفية في معبد كوم أمبو في محافظة أسوان (900 كيلومتر جنوب القاهرة) «عثرت صدفة على هذه الورشة» موضحًا أنها تعود إلى عهد الأسرة الرابعة (2613-2494 قبل الميلاد) في زمن بناء الأهرامات، وفقًا للمصدر. وتضمّ الورشة «حفرًا نصف دائرية لصناعة الفخّار بطريقة القوالب».

وعثرت البعثة أيضًا داخل الورشة على «أقدم عجلة حجرية لصناعة الفخار في مصر القديمة في هيئة قرص دوار من الحجر الجيري وقاعدة مجوفة» كانت تدار باليد، وفقًا للبيان.

ويلقي هذا الاكتشاف الضوء على «طبيعة الحياة والصناعات اليومية في مصر القديمة، وتطور الفنّ المصري القديم في تحسين وتطوير أدوات الصناعة لمواكبة متطلبات الحياة اليومية» حسب الوزارة.