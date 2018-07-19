بعد رونالدو .. مدريدي آخر في طريقه للرحيل- (فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

ظهرت ملامح ثاني المغادرين من صفوف ريال مدريد، بعد أيام قليلة من الصاعقة التي هبطت فوق رؤوس مشجعي النادي، بانتقال الهداف التاريخي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صفقة كلفت النادي الإيطالي ما يزيد قليلاً عن 100 مليون يورو.

وأعطى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، إشارة واضحة إلى اقترابه من مغادرة “سانتياغو بيرنابيو”، بفيديو نشره عبر حسابه على “انستغرام”، ظهر خلاله وهو يحتفل مع اللاعبين بحمل كأس دوري الأبطال ثلاث مرات على التوالي، ثم عرض كل البطولات التي حققها مع الفريق منذ قدومه عام 2014.

وفسر جُل المتابعين مقطع الفيديو، على أنه رسالة وداع من الحارس، الذي على ما يبدو يستعد لترك قفازه الملكي، مع اقتراب الإدارة من التعاقد مع حارس تشيلسي تيبو كورتوا، وقبله جاء الحارس الأوكراني الموهوب لونين.

وفي حالة رحيل نافاس، سيكون ثاني اللاعبين المؤثرين في حقبة المدرب السابق زين الدين زيدان بعد رونالدو، رغم أنه قبل قدوم زيزو، كان دائمًا على قائمة المُرشحين للطرد من جنة “البيرنابيو”، كما حدث في صيف 2015، عندما وافق بيريز على استبداله بحارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا، لولا تأخر النادي الإنكليزي في إرسال أوراق حامي عرين أتليتكو مدريد السابق بعد غلق الميركاتو الشتوي.

شاهد الفيديو واحكم.. هل يَقصد نافاس الرحيل؟ أم يُذكر المدرب الجديد جولين لوبيتيغي بلحظاته الخالدة؟