ارجاء التوقيع “بالأحرف الاولى” على اتفاق تقاسم السلطة في جنوب السودان

الخرطوم: اعلنت الخرطوم الخميس ارجاء التوقيع “بالأحرف الاولى” على اتفاق تقاسم السلطة بين الحكومة والمتمردين في جنوب السودان لعدم نيل نص الاتفاق موافقة كاملة من الطرفين.

واستضافت الخرطوم في حزيران/يونيو الماضي جولة مفاوضات بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق زعيم المتمردين رياك مشار، في إطار جهود دولية لإنهاء النزاع في جنوب السودان.

وكان مقررا ان توقع الحكومة والمتمردون بجنوب السودان الخميس الاتفاق “بالأحرف الاولى على أن يتم التوقيع النهائي في يوم الخميس الموافق 26/7/2018″، بحسب بيان اصدرته الاربعاء الخارجية السودانية، بعد ان كان الطرفان اتفقا على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قواتهما من المناطق المأهولة.

لكن وزير الخارجية السوداني الدرديري أحمد أعلن للصحافيين ان لدى الطرفين ملاحظات يريدان اضافتها الى نص الاتفاق.

وقال أحمد إنه سيتم لاحقا تحديد موعد جديد للتوقيع بالأحرف الاولى مشددا على ان توقيع الاتفاق النهائي سيتم في 26 تموز/يوليو بحضور الرئيس السوداني عمر البشير.

وأعلن أحمد ان قرار ارجاء حفل التوقيع اتُّخذ بعد توجيه جوبا كتابا بشأن نص الاتفاق.

مشيرا إلى تلقي الخرطوم رسالة من حكومة جنوب السودان تؤكد فيها انها تنوي توقيع الاتفاق لكن لديها ملاحظات تريد اضافتها الى الوثيقة.

وتابع احمد انه سيتم النظر في الامر وتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق بالأحرف الاولى.

بدوره أعلن فريق مشار انه يرغب بإجراء تعديلات على النص.

وقال ممثل مشار في المفاوضات اغوك ماكور “لن نوقع ما لم يتم ادراج التعديلات في الوثيقة”.

وكان الطرفان توصلا خلال جولة محادثات في كمبالا في 7 تموز/يوليو الى اتفاق لتقاسم السلطة ينص على اعادة مشار الى منصبه السابق كنائب للرئيس.

وانهار في تموز/يوليو 2016 اتفاق سلام أبرم في 2015 مع فرار مشار إلى جنوب افريقيا بينما حققت حكومة كير مكاسب عسكرية في وقت تشظت فيه المعارضة.

واندلعت الحرب الاهلية في جنوب السودان حين اتهم كير نائبه السابق مشار بالتخطيط لانقلاب ضده، وقد اوقعت عشرات الاف القتلى وارغمت الملايين على النزوح منذ كانون الاول/ديسمبر 2013. (أ ف ب ) .