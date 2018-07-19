دخول 10 حافلات من مهجري كفريا والفوعة إلى معبر العيس في ريف حلب الجنوبي في سوريا

دمشق :وصلت ليل الخميس الجمعة 10 حافلات تقل مهجري بلدتي كفريا والفوعة الى معبر العيس في ريف حلب الجنوبي.

وقال مصدر عسكريي يتبع لنظام الأسد لوكالة الانباء الالمانية (د ب أ) :” وصلت 10 حافلات وهي الدفعة الرابعة من المهجرين الى معبر العيس، وبقيت حوالي 13 حافلة اضافة الى أهالي قرية اشتبرق ويقدر عددهم بحوالي 45 شخصا ومن المتوقع دخول بقية الحافلات”.

وتوقفت عملية التبادل بعد ظهر الْيَوْم من قبل هيئة تحرير الشام بعد احتجاجهم على إطلاق النظام معتقلين اغلبهم لا علاقة لهم بفصائل المعارضة، ورفض حوالي 700 منهم الدخول الى محافظة ادلب .

ودخلت الْيَوْم ثلاث دفعات مؤلفة من 98 حافلة وإضافة الى سيارات اسعاف تابعة للهلال الاحمر السوري.(وكالات) .