البيت الأبيض: ترامب يتطلع إلى دعوة بوتين لزيارة واشنطن في الخريف المقبل

واشنطن: أفادت سارة ساندرز المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، عبر “تويتر” الخميس، أن دونالد ترامب سيدعو نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن في الخريف المقبل، في خطوة أثارت الدهشة بين كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي لا يزال الغموض يكتنف ما حدث بالضبط في الاجتماع الخاص بين الرئيسين في هلسنكي هذا الأسبوع. وكان هناك حديث عن اتفاقات تم التوصل إليها، ولكن لم تكن هناك إعلانات رسمية.

ولم يتم تأكيد الموعد المحدد لزيارة بوتين المتوقعة، لكن الولايات المتحدة تجري انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين ثاني/نوفمبر.

وقالت ساندرز: “في هلسنكي، وافق ترامب على الحوار المستمر على مستوى العمل بين موظفي مجلسي الأمن في البلدين. وطلب الرئيس ترامب من (مستشار الأمن القومي) جون بولتون، دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف وهذه المناقشات جارية بالفعل”.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway. — Sarah Sanders (@PressSec) ١٩ يوليو ٢٠١٨

وفي حديث بمنتدى أسبن للأمن في كولورادو، فوجئ مدير الاستخبارات القومية الأمريكية دان كوتس بنبأ الدعوة، عندما قرأ صحفي التغريدة له.

وقال: “سيكون هذا أمرا مميزاً.. لم أكن على علم بذلك”.

وقال كوتس إنه لا يعرف أيضا محتوى المحادثة الخاصة بين ترامب وبوتين في فنلندا يوم الاثنين الماضي.

وتابع كوتس: “هذا هو امتياز الرئيس.. إذا كان سألني عن الكيفية التي ينبغي أن تجري بها، كنت سأقترح طريقة مختلفة”، في إشارة إلى المحادثات الثنائية.

وأوضح “الخطر دائماً قائم” أن يكون بوتين قد سجّل ما دار في الاجتماع.

وألقى كوتس، الذي يحاول تجنب اهتمام وسائل الإعلام، بنفسه في دائرة الضوء بعد القمة، عندما أصدر بياناً قال فيه إن روسيا تدخلت في الانتخابات، وهو ما يتناقض مع إنكار ترامب عندما وقف الرئيس الأمريكي إلى جانب بوتين.

وقال كوتس عن التوبيخ النادر للرئيس من قبل رئيس استخباراته: “كنت أقوم بعملي فقط.. أتمنى لو أنه أدلى ببيان مختلف”.

وأضاف كوتس: “لا يمكن إنكار أن الروس قد أخذوا زمام المبادرة في هذا الأمر. فهم يحاولون تقويض قيمنا الأساسية، والتفريق بيننا وبين حلفائنا، وتدمير عملية الانتخابات”.

وحذّر من أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من التدخل في المستقبل.

يذكر أن بوتين زار الولايات المتحدة أثناء توليه الرئاسة من قبل، بما في ذلك زيارات إلى تكساس ونيويورك، ودُعي إلى البيت الأبيض تحت قيادة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش. (د ب أ)