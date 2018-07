البيت الأبيض: ترامب يتطلع إلى دعوة بوتين لزيارة واشنطن في الخريف المقبل

واشنطن: أفادت سارة ساندرز المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، عبر “تويتر” الخميس، أن دونالد ترامب سيدعو نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى واشنطن في الخريف المقبل، في خطوة أثارت الدهشة بين كبار مسؤولي الاستخبارات الأمريكية.

وتأتي الدعوة في الوقت الذي لا يزال الغموض يكتنف ما حدث بالضبط في الاجتماع الخاص بين الرئيسين في هلسنكي هذا الأسبوع. وكان هناك حديث عن اتفاقات تم التوصل إليها، ولكن لم تكن هناك إعلانات رسمية.

ولم يتم تأكيد الموعد المحدد لزيارة بوتين المتوقعة، لكن الولايات المتحدة تجري انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في تشرين ثاني/نوفمبر.

وقالت ساندرز: “في هلسنكي، وافق ترامب على الحوار المستمر على مستوى العمل بين موظفي مجلسي الأمن في البلدين. وطلب الرئيس ترامب من (مستشار الأمن القومي) جون بولتون، دعوة الرئيس بوتين إلى واشنطن في الخريف وهذه المناقشات جارية بالفعل”.

In Helsinki, @POTUS agreed to ongoing working level dialogue between the two security council staffs. President Trump asked @Ambjohnbolton to invite President Putin to Washington in the fall and those discussions are already underway.

