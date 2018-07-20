الأمم المتحدة: مقتل أكثر من 100 عامل إنساني في جنوب السودان منذ 2013

نيويورك: قال مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي يوم الخميس إن أكثر من 100 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا في الحرب الأهلية في جنوب السودان منذ اندلاعها في عام 2013.

وأشار البيان المشترك إلى أن 107 من العاملين في المجال الإنساني قد لقوا حتفهم في الصراع الذي بدأ بعد عامين من حصول جنوب السودان على الاستقلال.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى “وقف فوري لاستهداف أولئك الذين يقدمون مساعدات تنقذ الأرواح”.

وتجمع ممثلون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في نيويورك لحضور اجتماعهم السنوي لمناقشة الصراعات الحالية والتمويل.

واندلعت الحرب بعد أن اتهم الرئيس سلفاكير زعيم المتمردين ريك ماشار، الذي كان نائبه، بالتآمر للقيام بانقلاب.

وخلفت الحرب عشرات الآلاف من القتلى، كما فر نحو 4 ملايين شخص من سكان جنوب السودان من القتال. (د ب أ)