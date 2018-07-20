سانشيز يحصل على تأشيرة دخول الولايات المتحدة وينضم لجولة مانشستر يونايتد

لندن: قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، إن المهاجم أليكسيس سانشيز، سينضم إلى الفريق في جولته في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد، بعدما حل اللاعب التشيلي مشكلة التأشيرة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن سانشيز لم يحصل على تأشير دخول بسبب صدور حكم ضده من محكمة اسبانية في فبراير/ شباط الماضي، بالسجن لمدة 16 شهراً مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي.

وأبدى جوزيه مورينيو مدرب يونايتد، قلقه من استبعاد اللاعب من الرحلة، إذ يعاني الفريق من غياب عدة لاعبين بسبب حصولهم على راحة بعد انتهاء كأس العالم. (رويترز)