ريال مدريد يستعد لتقديم عرض ضخم لنيمار

لندن: بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، في اتخاذ خطواته نحو التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سليفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، لتعويض انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليوفينتوس الإيطالي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، الخميس، يستعد الريال لتقديم عرض مالي كبير يتخطى 200 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي خلال هذا الصيف، خاصة في ظل رغبة كبيرة لدى النادي لتواجد نجم كبير يعوض انتقال رونالدو لليوفي.

وأشارت إلى أن النادي الفرنسي قد يوافق على رحيل نيمار، في ظل رغبة كبيرة في تدعيم جميع الخطوط بلاعبين جدد من أجل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وهو ما سيتحقق في حال توفير المقابل المادي الكبير المتوقع من بيع نيمار.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية، أن سان جيرمان، قد يوافق على بيع نيمار، حتى يحافظ على كليان مبابي، لسنوات طويلة، خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً باللاعب من عدد من الأندية الكبرى.

ويريد الريال التعاقد مع ثنائي منتخب بلجيكا تيبو كورتوا، وإيدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي، خلال هذا الصيف أيضاً. (الأناضول)