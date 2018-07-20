مقتل 11 وخمسة في عداد المفقودين إثر غرق قارب سياحي في ولاية ميسوري الأمريكية

واشنطن: لقي 11 شخصا حتفهم ولا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين بعد أن انقلب قارب سياحي وغرق في بحيرة بولاية ميسوري الأمريكية، حسبما قال قائد الشرطة المحلية مساء الخميس، مشيرا إلى سوء الأحوال الجوية باعتبارها السبب المحتمل للحادث.

وكان هناك أطفال بين 31 شخصا كانوا على متن القارب الذي غرق في بحيرة تيبل روك في جنوب الولاية.

وقال قائد الشرطة دوج رادار في تصريحات بثتها وسائل إعلام محلية إن الطقس السيء والرياح القوية هي السبب المرجح لوقوع الحادث، مشيرا إلى أن سبعة أشخاص يتلقون العلاج حاليا بالمستشفى.

وأضاف “ستتواصل (عملية الإنقاذ) طوال الليل وحتى الغد.. سنظل نعمل على هذا.”

ولم يؤكد قائد الشرطة ما إذا كان هناك أطفال من بين القتلى.

وذكرت محطة تلفزيون “كيه واي تي في” إن ثلاثة أطفال نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات طفيفة.

وهبت رياح عاتية وعواصف رعدية عبر المنطقة في وقت الحادث، في وقت مبكر من المساء. وبلغت سرعة الرياح أكثر من 100 كيلومتر في الساعة، حيث اقتلعت بعض الأشجار وتضررت خطوط الكهرباء خلال العواصف.

ولا يزال القارب نفسه مغمورًا، مع وجود طواقم الإنقاذ، ومن بينهم غواصون، في مكان الحادث.

ويذكر أن “تيبل روك” هي بحيرة صناعية تقع جنوب مدينة سبرينجفيلد قرب الحدود مع ولاية أركنساس.