حكم جديد بالسجن ثماني سنوات على الرئيسة الكورية الجنوبية السابقة

سيول: حكم القضاء الكوري الجنوبي الجمعة على الرئيسة السابقة بارك غيون-هي بالسجن ست سنوات لتلقيها اموالا من جهاز الاستخبارات، وبالسجن سنتين اخريين لتدخلها بطريقة غير مشروعة في الانتخابات.

وبارك تمضي عقوبة بالسجن 24 عاما بموجب حكم صدر عليها في نيسان/ ابريل في اطار فضيحة فساد كبيرة ادت الى تظاهرات هائلة.

وحكمت محكمة منطقة وسط سيول على بارك بالسجن ست سنوات في قضية اموال الاستخبارات وسنتين اخريين لتدخلها بشكل غير مناسب في اختيار مرشحين للانتخابات التشريعية. (أ ف ب)