ترامب ينتقد علناً السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي الأمريكي

واشنطن: انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علناً السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، في موقف نادر يستهدف فيه البيت الأبيض المصرف المركزي الذي يؤكد باستمرار استقلاليته.

وأدت تصريحات ترامب إلى تراجع سعر الدولار وانخفاض أسواق المال في آسيا.

وقال ترامب في مقابلة مع محطة “سي ان بي سي” “لست راضياً” عن السياسة النقدية التي ترفع أسعار الفائدة تدريجياً “لكن في الوقت نفسه، أتركهم يفعلون ما يعتقدون أنه الأفضل”.

وبعدما أكد أنه اختار “رجلاً جيداً جداً” لرئاسة الاحتياطي الفدرالي هو جيروم باول، الذي عينه خلفاً لجانيت يلين، قال ترامب إنه “ليس مسروراً” بسياسته النقدية. وقال: “لأننا نشهد نمواً، يريدون أن يرفعوا مرة أخرى أسعار الفائدة. لست راضياً عن ذلك”.

ودان الرئيس الأمريكي ارتفاع سعر الدولار أيضاً، بسبب آفاق زيادة الفائدة والنزاعات التجارية. وقال: “انظروا إلى سعر اليورو، إنه يتراجع! الصين عملتها تنخفض سريعاً. هذا يضعنا في وضع لا يخدم مصلحتنا”.

وبهذه التصريحات، يخرق ترامب مرة أخرى الأعراف السائدة، بأن يحترم الرئيس الاميركي استقلالية قرارات الاحتياطي الفدرالي.

وبعد بث مقاطع من المقابلة التي اجريت مع ترامب، الخميس، سجل الدولار انخفاضاً في نيويورك. وبلغ سعر اليورو 1,1646 دولاراً، مقابل 1,1639 الأربعاء، بينما وصل سعر الدولار إلى 112,43، مقابل 112,86 الأربعاء.

وينوي الاحتياطي الفدرالي الذي بدأ منذ سنتين عملية خروج من سياسة الفائدة المعدومة، أن يرفع معدل الفائدة الأساسي تدريجياً مرتين هذه السنة، لتبلغ 2,50 في المئة، بدلاً من 2 في المئة.

وقال عمر ايسينر الذي يعمل في “كومونولث فورين اكستشينج” إن تصريحات ترامب “مهمة لأنها تخرق تقليداً احترمه بشكل صارم الرؤساء السابقون وهو استقلالية البنك المركزي للولايات المتحدة”.

وأضاف أن الدولار تأثر خصوصاً بتصريحات ترامب “التي رأى فيها أن قوة الدولار مقابل اليورو والعملة الصينية يشكل عائقاً كبيراً أمام الاقتصاد الأمريكي”، مشيراً إلى أن الرئيس ترامب ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، كانا قد أشادا في الماضي بدولار ضعيف.

وتابع أن “أي إشارة أخرى إلى أن الإدارة تعتبر الدولار سلاحاً في ترسانتها في الحرب التجارية يمكن أن تؤثر بشكل واضح (على الدولار) في المستقبل”. (أ ف ب)