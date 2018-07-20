وزارة العدل الأمريكية تسعى لمكافحة تهديدات التدخل الأجنبي في الانتخابات

واشنطن: قدّم نائب وزير العدل الأمريكي، رود روزنشتاين، الخميس، تقريراً من أجل مكافحة تهديدات التدخل في الانتخابات الأمريكية، في حين لا يزال الرئيس دونالد ترامب عرضة للانتقادات، منذ قمته مع فلاديمير بوتين، وتصريحاته التي اعتُبرت متساهلة حيال نظيره الروسي.

وكان روزنشتاين يتحدث في منتدى أسبن للأمن في كولورادو، وشدّد خلال عرضه تقريره على “عمليات التأثير الأجنبية الخبيثة التي تستهدف عمليتنا السياسية”.

وسأل روزنشتاين: “ما الذي يمكن القيام به للدفاع عن قيمنا في مواجهة الجهود الخارجية للتأثير في انتخاباتنا وإضعاف نسيج المجتمع ودفع الأمريكيين ضد بعضهم البعض؟”.

ودعا إلى وحدة الإدارة الأمريكية، قائلاً: “على غرار الإرهاب والتهديدات الأخرى لأمننا القومي، فإنّ تهديد النفوذ الأجنبي الخبيث يتطلب نهجاً استراتيجياً عبر جميع الوكالات الحكومية”.

وكان مدير الاستخبارات الأمريكية دان كوتس، قد دافع الإثنين عن الاستنتاجات “الواضحة” لأجهزته حول حصول تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016، وحول “المساعي المتواصلة” التي تقوم بها روسيا لـ”ضرب” الديموقراطية الأمريكية.

وقد أكد روزنشتاين من جهته وجود تهديد “سيبراني” روسي للولايات المتحدة، وقال إن مكتب التحقيقات الفدرالية ووكالات أخرى مستعدة لانتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف: “إن الجهد الروسي للتأثير في الانتخابات الرئاسية عام 2016 هو مجرد شجرة واحدة في غابة آخذة في الاتساع″. (أ ف ب)