هبوط “اضطراري” لطائرة أوكرانية جراء عطل فني في مصر

القاهرة: أعلن الجيش المصري، الجمعة، أن طائرة مدنية أوكرانية كانت متجهة إلى السودان، هبطت اضطرارياً في مصر؛ إثر حدوث عطل فني بمحركاتها.

وأوضح البيان أن الطائرة من طراز “إنتونوف 26″ وبدخولها المجال الجوي المصري تم متابعتها إلى أن هبطت اضطرارياً.

وأضاف: “على الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التي قدمت الرعاية الطبية اللازمة لركاب الطائرة وعددهم 6 أفراد وجميعهم بحالة صحية جيدة”.

وأشار إلى أنه “جار استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدني لتحديد أسباب العطل وإصلاحه”. (الأناضول)