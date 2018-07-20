رئيس حكومة الوفاق الليبية يدافع عن خفر السواحل الليبي في وجه الانتقادات

برلين: دافع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، عن خفر السواحل الليبي في وجه الانتقادات.

وقال السراج في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة الجمعة رداً على اتهامات بتخلي خفر السواحل الليبي عن إنقاذ أفراد: “إنها اتهامات بشعة عارية من الصحة، ورد عليها خفر السواحل من قبل بوضوح. إننا ننقذ يومياً مئات الأفراد قبالة السواحل الليبية”، مضيفاً أن بلاده بحاجة إلى مزيد من الدعم التقني والمالي.

يذكر أن منظمة إسبانية اتهمت خفر السواحل الليبي بالتخلي عن امرأتين وطفل في أعالي البحار.

وطالب السراج بوضع خطة دولية لحل أزمة اللاجئين، مشيراً إلى أن ليبيا مجرد دولة عبور للأفراد الفارين، وقال: “أنشأنا ملاجئ إيواء لعشرات الآلاف من اللاجئين، لكن في بلدنا يقيم مئات آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، ما أدى إلى تدهور كبير في الوضع الأمني”، مضيفا أن من بين هؤلاء إرهابيين ومجرمين ومهربي بشر.

ورداً على سؤال حول موقفه من احتمال إنشاء يعرف باسم “مراكز الرسو” للاجئين في بلده، قال السراج: “لا، لن يكون هناك مراكز رسو لدينا. إننا نعارض على نحو مطلق أن تجلب أوروبا لنا رسمياً مهاجرين غير شرعيين لا يرغب أحد في استقبالهم في الاتحاد الأوروبي”. (د ب أ)