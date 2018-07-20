مقتل 14 مدنياً في غارة جوية بشمال أفغانستان

كابول: صرّح مسئولون أفغان، الجمعة، أن 14 مدنياً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال، لقوا حتفهم في غارة جوية أمريكية أفغانية بإقليم قندوز بشمال البلاد.

وقال محمد رادمانيش المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، إن مدنيين اثنين آخرين أصيبا في الغارة التي وقعت في منطقة تشار دارا في الإقليم.

وذكر إنعام الدين رحماني المتحدث باسم حاكم إقليم قندوز، وأمين الله آية الله عضو المجلس الإقليمي، أن ثلاثة منازل سكنية على الأقل تم تدميرها خلال الغارة الجوية.

وفي نسيان/أبريل الماضي، استهدفت غارة جوية أفغانية مدرسة دينية في منطقة داش أرشي في إقليم قندوز، مما أسفر عن مقتل خمسين شخصاً على الأقل بينهم مدنيون.

وتزايدت وتيرة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش والجماعات المتشددة في أفغانستان خلال الشهور الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا من المدنيين إلى معدلات غير مسبوقة، حسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

وتشير إحصاءات بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان (يوناما) إلى أن 1692 مدنياً قتلوا خلال الفترة من أول كانون ثاني/يناير، حتى 30 حزيران/يونيو هذا العام، وهي أعلى حصيلة خلال الفترات المماثلة على مدار السنوات التسعة الماضية. (د ب أ)