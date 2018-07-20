ستة مقاتلين من حزب الله يصلون لبنان بعد إجلائهم من الفوعة وكفريا السوريتين

بيروت: وصل ستة من مقاتلي حزب الله إلى لبنان الجمعة، غداة إجلائهم في عداد آلاف الأشخاص من بلدتي الفوعة وكفريا، اللتين حاصرتهما هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل إسلامية في شمال غرب سوريا منذ سنوات، وفق ما أكد مصدر في الحزب.

وبموجب اتفاق بين موسكو أبرز حلفاء دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل، تم الخميس إجلاء 6900 شخص من مدنيين ومقاتلين موالين للنظام على متن 120 حافلة من بلدتي الفوعة وكفريا في محافظة إدلب، اللتين كانتا محاصرتين منذ العام 2015، إلى محافظة حلب المجاورة.

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف: “وصل ستة عناصر من حزب الله إلى لبنان كانوا موجودين في بلدتي الفوعة وكفريا ومحاصرين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف”.

وأضاف: “تم تحريرهم بموجب عملية التبادل مع (جبهة النصرة) وفصائل أخرى” مشيراً إلى استقبال رسمي سينظمه الحزب لهم، الجمعة.

وشارك مقاتلون من حزب الله إلى جانب مسلحين من البلدتين في الدفاع عن الفوعة وكفريا الشيعيتين، اللتين شكلتا البلدتين الوحيدتين الخارجتين عن سيطرة الفصائل في محافظة إدلب.

ويقاتل حزب الله المدعوم من ايران بشكل علني في سوريا منذ نيسان/أبريل 2013. ويتراوح عدد مقاتليه فيها، بحسب خبراء، بين خمسة آلاف وثمانية آلاف.

وشارك مقاتلو الحزب في معارك بارزة أهمها ضد الفصائل المعارضة في مدينة حلب في نهاية 2016، وضد تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور في 2017. (أ ف ب)