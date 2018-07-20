شواذ إسرائيل يحتجون على استثنائهم من “تأجير الأرحام”

القدس المحتلة: تظاهر مئات الشواذ الإسرائيليين احتجاجا على قانون جديد أقره الكنيست (البرلمان) يسمح بتأجير الأرحام لكنه يستثني المثليين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة إن “المئات من المثليين تظاهروا الخميس في تل أبيب ضد القانون الجديد”.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عن منظمي المظاهرة “ندعو مجتمع المثليين عامة الناس للإنضمام إلينا في المطالبة بحقوق متساوية كاملة”.

وقالت إن “المتظاهرين هتفوا: لا توجد مساواة، هناك تمييز، اسقطوا الحكومة ” و”رهاب المثلية هو إرهاب، لا يوجد عذر يبرر”.

وصادق الكنيست صادق الأربعاء الماضي على قانون تأجير الأرحام بما يسمح للأمهات العازبات والأزواج الذين لا يستطيعون الإنجاب استخدام خدمات الأم البديلة ليصبحوا آباء.

ولكن القانون استثنى من ذلك المثليين الذين غضبوا على القانون وتظاهروا ضده محملين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن تبني القانون بشكله الحالي.

وكان نتنياهو عبر عن دعمه لأن يشمل القانون المثليين، ولكنه صوت لصالح القانون الذي استثناهم.

وتعارض الأحزاب الدينية في إسرائيل تأجير الأرحام للمثليين الجنسيين.

ونقلت الصحيفة عن احد المتظاهرين الذين لم تذكر اسمه قوله، “أريد أن أبعث برسالة إلى حكومتنا الفاسدة بأننا هنا، وسنخرج إلى الشوارع حتى نحصل ، بحلول نهاية هذا الصيف أو ربما قبل ذلك ،على حقوق الميلاد التي نستحقها. نتنياهو سيتسول لعقد اجتماع معنا”.

واعلنت جماعات المثليين إنها ستخوض إضرابا يوم الأحد إحتجاجا على القانون الجديد.

وذكرت “يديعوت”، الجمعة، إن العديد من الشركات الكبرى في إسرائيل قالت إنها ستسمح لموظفيها من المثليين بالمشاركة في الإضراب.

ولفتت إلى أن العديد من المثليين قالوا إنهم لن يقوموا بخدمة الإحتياط في الجيش حتى توقف الحكومة الإسرائيلية العمل بهذا القانون.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة العليا، ستنظر الأسبوع القادم في التماس ضد القانون. (الأناضول)