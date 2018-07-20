السيسي من الخرطوم: ما يكتب في وسائل الإعلام لا يخدم مصالح البلدين

الخرطوم: دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، وسائل الإعلام السودانية والمصرية، للعمل الجاد لتعزيز وتعضيد قيم الخير والسلام والاستقرار والتبشير بعلاقات البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء إعلامي عقده بمقر إقامته بالخرطوم، تابعه مراسل الأناضول.

وعبر السيسي عن عدم رضائه لما يكتب في وسائل الإعلام في البلدين باعتباره لا يخدم مصالح البلدين والشعبين.

وأضاف، “أجهزة الإعلام لا بد أن تكون منبرًا لانطلاق علاقة البلدين لآفاق أرحب”.

وتابع، “لمصر مبادئ سياسية تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، أو التآمر عليها”.

وزاد، “مصلحة مصر والسودان فوق كل المصالح”.

وأوضح أن “السودان لن يرى من مصر إلا الخير، وسنمد أيدينا دائمًا لأشقائنا في السودان، وأن ما يبدو من مشاكل أو خلافات فهو أمر طبيعي متعلق بطبيعة البشر”.

وأضاف، “سنسعى لبناء شراكة استراتيجية مع السودان عبر العمل الدؤوب لتطوير التعاون والتنسيق والاستفادة من الفرص المتاحة والتشابه في البناء الاقتصادي للدولتين لتحقيق الأهداف المنشودة”.

وشدَّد السيسي على ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة لمناقشة كافة القضايا عبر خارطة طريق واضحة بمواقيت وأهداف محددة.

ووصل الرئيس المصري إلى الخرطوم، أمس الخميس في زيارة رسمية، تستغرق يومين، في أول مهمة خارجية له منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية، في يونيو/حزيران الماضي، والسادسة منذ توليه الحكم في 2014.

وتسود العلاقات بين مصر والسودان، حالة توتر ومشاحنات في وسائل الإعلام، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.(الأناضول).