“بزنس انسايدر”: تشريع الحشيشة سيدّر المليارات عالميا ولبنان ستنتهجه للنهوض باقتصادها

لندن-”القدس العربي”:

توقّعتArcview Market Research” “، وهي شركة تعدّ أبحاثًا حول القنب، أن الإنفاق العالمي على الحشيشة المشرّعة سيبلغ 32 مليار دولار بحلول عام 2022،

وبحسب موقع “بزنس انسايدر”، فقد بدأت دولٌ عدّة في جميع أنحاء العالم تتطلّع إلى إصلاح نهجها وتتجه نحو التشريع، لأسباب اقتصادية إلى حد كبير.

وتطرّق الموقع الى توجه لبنان نحو تشريع “القنب الهندي” المعروف بـ”الحشيشة”، والماريغوانا التي تُستخرَج من منه ايضا ،وذلك بعد دراسة أعدّتها شركة “ماكينزي” الأمريكيّة، بيّنت أنّ الزراعة والتصدير سيشكّلان دفعة قويّة للنهوض بالاقتصاد اللبناني المضطرب.

ونقل “بنزنس انسايدر” عن المتحدث باسم شركة الاستشارات الامريكية “ماكينزي”، أنّ الحكومة اللبنانية طلبت من الشركة تقييم تأثير إضفاء الشرعية على القنب الهندي ” الحشيشة “كجزء من مجموعة تضمّ أكثر من 150 مبادرة لتعزيز اقتصاد البلاد،

مشيرا الى ان تقرير “ماكينزي” لم ينص صراحةً على إضفاء الشرعية على الحشيش الطبي، بل قدّم تفاصيل عن الفوائد الاقتصادية الإيجابية لهذا الأمر.

ولفت الموقع الى تصريح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، خلال لقائه بالسفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيت ريتشارد، أن مجلس النواب اللبناني بصدد التحضير لدرس التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وإقرارها.

كما أشار الموقع الى ما قاله وزير الاقتصاد رائد خوري مؤخرًا لوكالة “بلومبيرغ” عن أنّ “الحشيشة” في لبنان من أجود الأنواع في العالم، متوقعًا أن تعود بمليار دولار على الاقتصاد اللبناني.