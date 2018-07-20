ترامب يستعد لفرض رسوم بقيمة 500 مليار دولار على البضائع الصينية

لندن-”القدس العربي”:

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة عن استعداده لفرض رسوم على البضائع المستوردة من الصين بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار.

وقال ترامب إنه مستعد للمضي في فرض قيمة 500 مليار دولار على الرسوم الجديدة المفروضة على البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة،وأضاف ” فبلادنا استغلت لفترة طويلة “.

وأكد ترامب في مقابلة مع قناة “سي.ان.بي.سي” أذيعت اليوم الجمعة “لا أفعل ذلك من أجل السياسة. بل افعل الشيء الصحيح بالنسبة لبلدنا… لقد تم استغلالنا ولا يعجبني ذلك.” وأضاف قائلا “إن مبلغ الـ 500 مليار دولار سيكون تقريبًا قيمة البضائع الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة في العام الماضي “.

وتأتي تعليقات ترامب في الوقت الذي يمر فيه أكبر اقتصادين في العالم في طريق مسدود فيما يتعلق بمزاعم التجارة غير العادلة. حيث اتهمت الصين مسئولين أمريكيين بتوجيه اتهامات كاذبة أمس الخميس عندما ردت على ادعاءات بأن الرئيس شي جين بينغ يعيق المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الحرب التجارية بين البلدين.

حيث قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن الرئيس الصيني شي، لا ينوي الاتفاق على التجارة مع الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن، في شهر يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على سلع التكنولوجيا من الصين بقيمة 50 مليار دولار.

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية آذار/مارس الماضي، بنسبة 25 بالمئة و10 في المئة على التوالي، وعلقت تنفيذها حتى 1 حزيران/ يونيو لدول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.