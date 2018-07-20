مخاوف أمريكية من” كرة بوتين” ومسؤول يطالب بمنع دخولها للبيت الأبيض

لندن-”القدس العربي”:

ابدى مسؤول أمريكي تخوفه من أن تكون الكرة التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي مزودة بجهاز تنصت!

ونقلت صحيفة “All That’s News” عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله: “لو كنت المعني، لتحققت من عدم وجود وسائل تنصت في كرة القدم، ولما سمحت للكرة بالوصول إلى البيت الأبيض”.

وذّكرت الصحيفة مستندة على مصدر بأن الروس منحوا هدية عام 1945 “حصان طروادة”، قدّمها اطفال آنذاك للسفير الأمريكي، وتبين فيما بعد أنها تحمل جهاز تنصت.

من جانبه استبعد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية (NSI) دان كوتس الفكرة قائلا” إنني “أستبعد أن تكون الكرة التي مررها بوتين لترامب خلال المؤتمر الصحافي، مجهزة بميكروفون”.

وفيما يتعلق باحتمال أن يكون الروس قد سجلوا المحادثات التي تمت بين الرئيسين، أكد كوتس بأن “هناك خطر دائم “.