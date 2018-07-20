مسؤولون أمريكيون لـ”حماس″ : الاعتراف بإسرائيل الطريق لإنعاش غزة

لندن-”القدس العربي”:

دعا مسؤولون أمريكيون، حركة حماس، الى الاعتراف بإسرائيل ووقف العمليات العسكرية، مقابل الحصول على دعم مالي، لتحسين الاقتصاد بقطاع غزة.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير والمبعوث الخاص للرئيس ترامب لشؤون الشرق الأوسط، جيسون غرنبيلات، والسفير الامريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان بمقال لهم في صحيفة “واشنطن بوست”: “حان الوقت للاعتراف بدولة إسرائيل، وبدون ذلك لن يتم حل مشاكل قطاع غزة”. “أن على حماس اغتنام قدرتها على الاختراع، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، بدلا من تحويل أي شيء إلى سلاح”

وطالب المسؤولون الأمريكيون حركة حماس إعادة الجنود الإسرائيليين وتسليم معبر رفح للسلطة الفلسطينية من اجل ضمان ادخال البضائع تجارية لا تهريب الأسلحة.

ورأى المسؤولون ان حركة حماس تخوض حربا مفلسة قائلين “بعد مرور 70 سنة على تأسيس إسرائيل، سيكون من الحكمة أن تعترف حماس بأن وجود إسرائيل هو حقيقة دائمة. لقد أصبح الجميع في الشرق الأوسط يقبلون هذه الحقيقة، تخوض حماس حرباً مفلسة.