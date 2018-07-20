خطيب المسجد الأقصى السابق لـ “القدس العربي”: سنسقط صفقة القرن كما أسقطنا قرار البوابات والكاميرات الذكية

القدس -” القدس العربي” – من عبد الحميد صيام:

أكد الشيخ عكرمة صبري، مفتي الديار الفلسطينية السابق وخطيب المسجد الأقصى السابق، لـ “القدس العربي” بعد صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، أن هناك خطوات تصعيدية من قبل الاحتلال غير مسبوقة كان آخرها قرار الكنيست العنصري باعتماد الهوية القومية لإسرائيل كوطن لليهود فقط وقال مكملا: ” بهذا يكونون قد ألغوا حق تقرير المصير على هذه الأرض إلا لهم واعتبروا في نفس القانون أن جميع القدس عاصمة لهم والغوا قرار حق العودة إلا لهم فقط. فهم يتصرفون تصرف المالك بدعم من أمريكا الباغية أي أنهم بلغوا حدا أقصى في الاعتداء علينا وعلى أرضنا وعلى حقنا وعلى تراثنا وعلى تاريخنا، وهذه القرارات غير قانونية فقد أقرت منظمة اليونسكو بأننا الأصحاب الشرعيين للقدس واتخذت اليونسكو قرارا آخر يؤكد أن الأقصى للمسلمين وحدهم ولا علاقة لليهود به”.

وأكد الشيخ عكرمة أن الفلسطينيين لن يتخلوا عنه وما يقوم به الاحتلال هو فساد وإفساد وطغيان وتجبر مستغلين وهن العرب والمسلمين ولكننا لن نتخلى عن حقوقنا المشروعة في بلادنا وقدسنا وأقصانا.

وقال الشيخ عكرمة صبري، وهو أحد رموز مدينة القدس التاريخيين ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بفلسطين منذ عام 1997، إن الانقسام الفلسطيني يجب أن ينتهي فلا يمكن أن نواجه هذه الاعتداءات إلا موحدين. وأضاف: “إن وحدتنا هي قوة لنا وإذا بقينا مفرقين ستتمكن أمريكا من تنفيذ مخططاتها ضد المسلمين”. وأكد إن إزالة الخلافات بين الفلسطينيين أولا وبين العرب والمسلمين ثانيا شرط أساسي للتصدي لتلك المخططات الخطيرة.

وردا على سؤال حول خطورة هدم منطقة الخان الأحمر على القدس، قال مفتي الديار الفلسطينية السابق، إن العدو الإسرائيلي يخطط لهدم بلدة الخان الأحمر وتهجير سكانها البدو ليربطوا المستوطنات بعضها ببعض ولمحاصرة القدس فالخان الأحمر هو البوابة الشرقية للقدس، ومن جهة أخرى فصل شمال الضفة عن جنوبها. ولو نفذ هذا المخطط سيصبح قيام الدولة الفلسطينية أمرا شبه مستحيل. وهذا هو الهدف من مشروع الاستيلاء على منطقة (إي 1) أي الاستيلاء على المزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات لمنع قيام الدولة الفلسطينية.”

وقال الشيخ عكرمة صبري إن رسالته للعرب والمسلمين: “إن القدس أمانة في أعناقكم جميعا وسيحاسبنا الله جميعا إن قصرنا في رعاية هذه الأمانة وعليكم بالوحدة لمواجهة هذه المخططات متحدين فوحدتنا هي شرط أساسي لانتصارنا، وكما أسقطنا مؤامرة البوابات والكاميرات الذكية متحدين، سنسقط صفقة القرن إذا واجهناها متحدين”.