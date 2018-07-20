جميل راتب بالعناية المركزة اثر ازمة صحية مفاجئة

القاهرة – “القدس العربي ” : تعرض الفنان الكبير جميل راتب لحالة صحية طارئة، ألزمته المكوث في المستشفى عدة أيام، حتى يتم فحصه جيداً من قبل الأطباء واكتشاف سبب مرضه.

فقد جميل راتب صوته بشكل مفاجئ منذ عدة أيام، ولكنه عندما عاد لم يكن بذات القوة المعتاد عليها، مما استلزم ذهابه إلى المستشفى للاطمئنان على صحته بشكل كامل.

وكتب مدير اعماله التهامي هاني عبر حسابه على الفيس بوك: “دخول جميل راتب المستشفى…للاطمئنان على صحته وصوته وأجرأ الفحوصات اللازمه واتمني منكم الدعأ له ربنا يقومه بالسلامه يارب وكل الشكر. لسعاده الوزيرة. غاده والي. والدكتور اشرف زكي”.

وعن وضع جميل راتب الصحي الآن، قال مدير أعماله أن وضعه الصحي مستقر وجيد، وإنه سيخرج من المستشفى بعد يومين تقريباً، لحين الانتهاء من الفحوصات كاملة والاطمئنان عليه، مضيفاً إنه تعرض لأزمة صحية أصابت الأحبال الصوتية .