جرحى في ألمانيا إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل حافلة

برلين: نقلت وسائل اعلام المانية عن الشرطة وشهود، ان عددا من الاشخاص اصيبوا بجروح عصر الجمعة في شمال المانيا، بعد ان هاجم رجل بسلاح ابيض ركاب حافلة بشكل عشوائي.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة الانباء الالمانية “د ب أ”، ان عددا من الاشخاص اصيبوا بجروح في الحافلة في مدينة لوبيك في شمال المانيا، من دون ان يوضح عددهم ولا خطورة اصاباتهم.

واوضح المصدر نفسه انه لم يسقط اي قتيل في الهجوم.

وافادت صحيفة “لوبيكر ناخريتشن” المحلية ان شخصين اصيبا بجروح بالغة و12 اخرين بجروح طفيفة.

ونقلت وسائل الاعلام ايضا ان المهاجم الذي لم تعرف دوافعه، اعتقل. (أ ف ب) .