ريال مدريد يقدم لاعبه البرازيلي الجديد وسط شكوك حول مشاركته مع الفريق

مدريد: قدم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة، لاعبه الجديد، البرازيلي فينيسيوس أمام وسائل الإعلام، لكن الشكوك أثيرت حول مشاركة اللاعب ضمن صفوف الفريق على الفور.

ولم يتضح بعد ما إذا كان اللاعب الشاب فينيسيوس سيشارك مع الريال، أم أن النادي سيعيره إلى فريق آخر لموسم واحد لحين التأقلم مع كرة القدم الإسبانية.

وقال بيريز عقب توقيع العقد مع المهاجم البرازيلي “فينيسيوس أكمل للتو العام الـ18 من عمره، لكنه واحد من أبرز المواهب الواعدة في عالم كرة القدم ، لقد أبهرنا بقدراته الفنية وسرعته ومراوغاته وكذلك أهدافه.”

وأضاف “إنه واحد من اللاعبين الذين سيشكلون المستقبل، ومن العناصر التي تحتاجها كرة القدم الأوروبية بشكل كبير لأنه لاعب يتمتع بالأسلوب الإبداعي لكرة القدم البرازيلية.”

وأثيرت الشكوك بشكل كبير حول إمكانية لجوء الريال لإعارة اللاعب إلى فريق آخر، حيث أن مراسم توقيع العقد شهدت التقاط اللاعب صور مع قميص يحمل اسمه لكن لا يحمل رقما على ظهره.

وسيكون على جولين لوبيتيغي، المدير الفني الجديد لريال مدريد، اتخاذ القرار، وهو ما ربما يتوقف على أداء اللاعب خلال فترة الاستعداد للموسم، وكذلك احتياجاته للفريق من الجوانب الفنية.

ومن جانبه، أبدى فينيسيوس سعادة بالغة بالانضمام إلى الملكي، قائلا “إنها أفضل فرصة للاعب كرة قدم، وسأقدم كل ما لدي وأضحي لإثبات جدارتي بها.”

وأضاف “إنني قادم من أسرة بسيطة والتضحية ليست أمرا جديدا علي، لقد عشت بعيدا عن والداي وأشقائي، مضطرا كي أحقق ما أود النجاح فيه. أشعر بالفخر للصعود إلى القمة المتمثلة في الانضمام إلى ريال مدريد وأنا في الثامنة عشر من عمري.”

ودفع ريال مدريد أكثر من 45 مليون يورو (52 مليون دولار) بقليل للحصول على خدمات اللاعب، من فلامنجو البرازيلي. (د ب أ) .