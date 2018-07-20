مقتل 4 مدنيين في حادثة دهس في القنيطرة خلال عمليات التهجير-(فيديو)

القنيطرة -”القدس العربي” -من هبة محمد:

نجا عشرات المدنيين في القنيطرة من موت محقق، بينما لقي 4 منهم مصرعهم بينهم طفلين، بعدما دهست حافلة، مجموعة من المدنيين كانوا متجمعين خلفها في بلدة القحطانية بريف القنيطرة، أثناء تنفيذ عملية الاجلاء الى الشمال السوري.

وبث ناشطون ميدانيون شريطا مصورا يظهر فيها تجمع مئات المقاتلين والمدنيين في ريف محافظة القنيطرة، حيث اضطرت حافلة كانت تقف على مرتفع بسيط على العودة للوراء، حينما فقد سائقها السيطرة على الفرامل مما أدى الى دهس نحو 10 مدنيين، قتل أربعة منهم على الفور، امراتين وطفلين، فيما جرح 7 آخرون.

الناشط الإعلامي “احسان شرف” احد شهود العيان على الحادثة قال لـ”لقدس العربي ” ان الحافلة كانت على مرتفع بسيط، وحينما أراد السائق العودة الى الوراء فقد السيطرة على” الفرامل”، وجنحت الحافلة عن طريقها باتجاه المدنيين الذين يقفون على جانب الطريق بانتظار دورهم في الصعود الى حافلات التهجير.

الحادثة أثارت ذعر المجتمعين في الموقع، فيما أطلق عدد من المقاتلين الرصاص على الحافلة لايقافها، كما أطلق عدد منهم الرصاص في الهواء، مضيفا ان الهلال الأحمر تدخل لإسعاف الضحايا، فيما استجوبت قيادات من المعارضة سائق الحافلة، الذي أكد بدوره “انها حادثة دهس بالخطأ وغير مقصودة.

قيادات المعارضة السورية أخفت بدورها السائق بحسب المصدر، منعنا من حدوث ردات فعل، مرجحا تسليمه للهلال الأحمر من اجل اجراء فحوصات طبية له.