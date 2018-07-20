استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف إسرائيلي مكثف على طول حدود قطاع غزة -(صور وفيديو)

غزة (الاراضي الفلسطينية): استشهد ثلاثة فلسطينيين الجمعة في قصف مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بعد اطلاق نار من القطاع، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

واعلنت وزارة الصحة في بيان “استشهاد 2 من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس″.

ثم اعلنت “استشهاد مواطن جراء استهداف قوات الاحتلال شرق مدينة رفح (جنوب القطاع)”.

واكدت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان ان مدفعية الاحتلال أطلقت العديد من القذائف على طول الحدود الشرقية للقطاع.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال في بيان انه استخدم الطائرات والدبابات الجمعة لقصف “أهداف عسكرية في كامل قطاع غزة”، ردا على “إطلاق نار” استهدف جنودا قرب الحدود مع القطاع الفلسطيني.

واضاف جيش الاحتلال ان إطلاق النار على الجنود الاسرائيليين حصل خلال “اعمال شغب على طول السياج الامني” الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وتجمع مئات الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة الجمعة.

ومنذ 30 آذار/مارس بدأ الفلسطينيون تنظيم “مسيرات العودة” لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها او هجروا منها في عام 1948 لدى اقامة دولة الاحتلال، وكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ أكثر من عقد.

واستشهد148 فلسطينيا على الاقل بنيران جيش الاحتلال منذ بدء التظاهرات.

وبرّرت اسرائيل استخدام قواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين بأنها تدافع عن حدودها، متهمة حركة حماس بمحاولة استخدام الاحتجاجات كغطاء لشن هجمات.

وخاضت قوات الاحتلال وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لإطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين دولة الاحتلال و قطاع غزة.(وكالات) .



