وزيرة جيوش فرنسا: تم تحييدُ 120 جهاديا في الساحل في 2018 بينهم قيادات مؤثرة

باريس-’’القدس العربي’’ – من آدم جابر:

أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي أن 120 جهادياً في منطقة الساحل تم’’ تحييدُهم’’ منذ بداية عام 2018، بينهم بعض القادة الأكثر تأثيراً وخطورة.

تصريح بارلي أتى على هامش زيارتها، يومي الخميس والجمعة، إلى النيجر التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس (G5) وهي:( موريتانيا-مالي-النيجر-تشاد-بوركينا فاسو)، حيث التقت بالرئيس محمدو يوسفو، بهدف تعزيز دينامية عمليات هذه القوة المدعومة من فرنسا، في حربها ضد الإرهاب في المنطقة. وذلك قبل أن تتفقد القوات الفرنسية المشاركة في عملية’’ بـــَرخان’’ ومقرها النيجر، التي تدعم القوة المشتركة لمجموعة الساحل.

وقد أثنت الوزيرة الفرنسية على العمل الذي قامت به الدول الساحل الخمس (موريتانيا-مالي-النيجر- تشاد- بوركينا فاسو)، قائلة إنها ’’نجحت في أن تشكل هذه القوة في غضون سنوات قليلة، بفضل العمل الكبير والشاق، رغم كل الصعوبات، بما في ذلك قلة الامكانيات ’’.

القوة المشتركة لمجموعة (G5) قادت خلال عام واحد، وبدعم مباشر ولوجستي من فرنسا، عدد من العمليات العسكرية ضد الجهادين، لكن ذلك لم يمنع الجهاديين من الرد عليها في كل من مالي والنيجر، في نهاية شهر يونيو/حزيران المنصرم، بما في ذلك الهجوم على المقر الرسمي لهذه القوة الواقع في سيفري بوسط مالي.

زيارة فلورانس بارلي هذه إلى الساحل، وهي السابعة لها منذ توليها حقيبة الدفاع، تأتي أيضا لتأكيد التزام الحكومة الفرنسية بتجهيز القوات الفرنسية وتحسين ظروف عملهم ومعيشتهم، وذلك في أعقاب صدور قانون طموح للبرنامج العسكري حتى عام 2025، حيث تخطط الحكومة الفرنسية لإنفاق ما مجموعه 295 مليار يورو على دفاعها بين عامي 2019 و 2025.