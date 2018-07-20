ألمانيا.. مصري يقتل ابنته انتقاما من زوجته

دوسلدورف (ألمانيا): نفذ أب مصري يعيش في ألمانيا تهديده عبر فيديو هاتفي بقتل ابنته انتقاما من زوجته، وعندما وصلت الشرطة الألمانية إلى منزل الأسرة فى حي رات بدوسلدورف بولاية شمال الراين ويستفاليا، بناء على استغاثة الزوجة، فتح الأب الباب واستسلم للشرطة حاملا جثة ابنته على ذراعه.

وقالت المحامية بريتا تسور، اليوم الجمعة، تعليقا على ما وصلت إليه التحقيقات: “قتل ابنته ليعاقب زوجته”.

وأضافت تسور أن الزوج شديد الغيرة واتهم امرأته بالخيانة. وقررت قاضية المحكمة إيداع المصري في النهاية الحبس الاحتياطي بتهمة القتل.

ووصف الشهود الأب بأنه شخصية طيبة كان يرعى ابنته دائما وليست له سوابق وهو بالنسبة للشرطة صفحة بيضاء.

غير أن رجال التحقيق ذكروا أن، أمس الخميس، شهد موقفا دراميا للأسرة: حيث استخدم الرجل، في فيديو هاتفي مع زوجته، ابنته التي كانت تبكي بين يديه، كورقة ضغط عليها وقال إنه سيؤذيها.

كان الرجل يحمل في يده مسدسا يبدو حقيقيا، إلا أنه اتضح فيما بعد أنه مجرد نسخة مقلدة من سلاح بي 99 المستخدم لدى الشرطة.

وكان الرجل قد استسلم لنداء الشرطة، التي القت القبض عليه بعد فتحه باب الشقة.

وأثبت طبيب الطوارئ وفاة الطفلة، وأظهر تشريح جثتها أن سبب وفاتها”ممارسة عنف كبير على منطقة الرقبة”، كما قال رجال التحقيق.

ووصفت المدعية العامة الجريمة بأنها جريمة قتل لأسباب دنيئة.

وقال المحققون ردا على سؤال بشأن إمكانية إنقاذ الطفلة لو تم التدخل سريعا من قبل السلطات، إنه لا يمكن تحديد لحظة الموت على وجه الدقة.

وصرح قائد العملية ديتمار هينينغ قائلا: “لقد كان الأمر بالنسبة لنا بمثابة مهمة شديدة الصعوبة”.

وأوضح أن الرجل لم يستخدم المسدس المقلد الذي كان في حوزته لحظة القبض عليه.

(د ب أ)