بومبيو: ترامب وبوتين بحثا الأزمة السورية وإعادة اللاجئين

نيويورك (الأمم المتحدة): قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بحثا حل أزمة سوريا وكيفية إعادة اللاجئين السوريين الذين فروا من البلاد بسبب الحرب خلال قمتهما، يوم الإثنين.

وأضاف بومبيو أنه يرحب بالمحادثات المرتقبة بين ترامب وبوتين في واشنطن.

وقال للصحافيين خلال زيارته للأمم المتحدة لمناقشة ملف كوريا الشمالية “أنا سعيد لأن زعيمي بلدين مهمين جدا يواصلان اللقاء”.

وأضاف “كانت هناك مناقشة بين الرئيس ترامب والرئيس بوتين بشأن الحل في سوريا وكيف يمكننا أن نعيد اللاجئين… من المهم للعالم أن يتمكن هؤلاء اللاجئون من العودة لبلادهم في الوقت الصحيح وبآلية طوعية”.

واجتمع ترامب وبوتين في هلسنكي، الإثنين، لكن لم يعرف ما جرت مناقشته خلال اجتماعهما الثنائي هناك.

موسكو: أرسلنا اقتراحا لواشنطن بشأن عودة اللاجئين السوريين

وفي سياق متصل، قالت وزراة الدفاع الروسية، الجمعة، إنها أرسلت لواشنطن اقتراحا بشأن الخروج بخطة عمل مشتركة لإعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق كانوا يعيشون فيها قبل اندلاع الحرب في 2011.

وقال ميخائيل ميزينتسيف، المسؤول بالوزارة، إن “عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامة دائمة أو مؤقتة أصبح هدفا مهما لتوفير حياة هادئة، واستعادة الدولة ككل في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف ميزينتسيف “ساعدت اتفاقات توصل إليها رئيسا روسيا والولايات المتحدة خلال القمة في هلسنكي على تحقيق تقدم فعال في هذا الاتجاه”.

وهناك اتصالات بين الجيشين الأمريكي والروسي في سوريا لتجنب وقوع مواجهات عرضية بينهما هناك وسيشكل العمل المشترك فيما يتعلق باللاجئين تعاونا أكبر بينهما.

وقالت الوزارة إن المقترحات تشمل تشكيل مجموعة مراقبة روسية أمريكية أردنية في عمان ومجموعة مماثلة في لبنان. وأضافت أن أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري سيتمكنون من العودة إلى سوريا في القريب العاجل.

وقال ميزينتسيف إن التقديرات الأولية تشير إلى أن 890 ألف لاجئ قد يتمكنون من العودة إلى سوريا من لبنان في المستقبل القريب إلى جانب 300 ألف من تركيا ومئتي ألف من دول الاتحاد الأوروبي.

(وكالات)