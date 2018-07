ليبرمان: حماس تدفعنا لشن عملية عسكرية “واسعة ومؤلمة” في غزة

“القدس العربي”: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تفرض على إسرائيل معادلة جديدة سيتعين على تل أبيب بموجبها شن عملية عسكرية “واسعة ومؤلمة” في غزة، ستكون أكثر إيلاماً من حرب 2014.

وقال خلال تفقده مستوطنات محاذية لغزة إنّ “إحراق آلاف الدونمات من الحقول الزراعية أمر لا يطاق، ولن نقبل أن يذهب المستوطنون للملاجئ أكثر من 20 مرّة في اليوم”. مضيفا أنّ “حركة حماس تفرض على إسرائيل معادلة جديدة، والردع الإسرائيلي تآكل بفعل ذلك”.

وأعلن ليبرمان أنّ “الجيش الإسرائيلي يتعامل مع الموقف بشكل مسؤول وبضبط النفس، رغم أنّ المشكلة الحقيقية في ذلك هي تآكل الردع، وتغيير المعادلة”.

إلى جانب ذلك، أبلغ ليبرمان، مساء الجمعة، مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن إسرائيل “سترد بقسوة في قطاع غزة”.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن ليبرمان قوله للمبعوث الأممي “حماس تتعمد تدهور الوضع، وسنرد بقسوة وكافة المسؤولية من الآن فصاعدًا تقع على قيادة حماس″. وأضاف ليبرمان “إذا استمرت حماس بإطلاق الصواريخ، فإن النتيجة ستكون أسوأ بكثير مما يعتقدون، سيتحملون المسؤولية عن كل الدمار والحياة الإنسانية”.

وكان ملادينوف قال، في وقت سابق مساء الجمعة في تغريدة على تويتر، “يجب على الجميع في غزة التراجع عن حافة الهاوية، ليس الأسبوع القادم، ليس الغد، بل الآن”. وأضاف “يجب على أولئك الذين يريدون استفزاز وجر الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب أخرى ألا ينجحوا”.

Everyone in #Gaza needs to step back from the brink. Not next week. Not tomorrow. Right NOW! Those who want to provoke #Palestinians and #Israelis into another war must not succeed.

— Nickolay E. MLADENOV (@nmladenov) July 20, 2018